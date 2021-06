Milano, 38enne accoltellato a morte dopo il calcetto: 6 arresti

Una partita di calcio finita in tragedia. Sei persone sono state arrestate dalla polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, perché accusate dell'omicidio di Adrian Silva Yparraguirre, trentottenne peruviano, supporter del rivale club calcistico peruviano Universitario de Deportes, avvenuto sabato scorso a Milano, in via del Ricordo. In manette sei uomini di origine peruviana, supporter della squadra amatoriale di calcetto Milano Grone, che ha gli stessi colori e si ispira alla più nota squadra peruviana Alianza Lima.