Milano, 5mila tifosi del Marocco in festa: un accoltellato

Circa 5.000 tifosi del Marocco in piazza a Milano dopo la vittoria contro il Portogallo nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una persona è stata accoltellata alla gola ed è ricoverata in codice rosso al Policlinico.

In vari quartieri della città gruppi di tifosi sono scesi in strada a festeggiare mentre circa tremila persone sono confluite in corso Buenos Aires, prevalentemente all'altezza di piazza Oberdan, e sono stati controllati dal dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura e composto da contingenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza mentre la Polizia Locale ha gestito il traffico nelle zone interessate dai tifosi in festa. Anche in piazza Duomo si sono radunati centinaia di tifosi. Nella zona di corso Buenos Aires una persona è stata accoltellata alla gola in una lite: vittima e aggressore sarebbero entrambi stranieri.