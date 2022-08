L'aggressione in piazza della Repubblica, l'uomo fermato per tentato omicidio

Un eritreo di 36 anni ha accoltellato stamane una connazionale di 22 anni in piazza della Repubblica, a Milano. L'uomo è stato fermato per tentato omicidio. Ad avvertire la polizia, alcuni passanti che avevano notato la lite tra i due. La donna, colpita con due coltellate al torace e all'addome, è ricoverata in condizioni non gravi.