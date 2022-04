Milano, accoltellato a petto e schiena: precipita da primo piano

Un 41enne, cittadino italiano, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della compagnia di Legnano (Mi). I fatti risalgono a oggi pomeriggio, quando i militari sono intervenuti a Inveruno, in via Palestro, su segnalazione del 118, per la presenza di un uomo riverso a terra, incosciente. Si tratta di un cittadino presumibilmente maghrebino, di circa 35 anni, tutt’ora da identificare, con varie ferite da arma da taglio alla schiena, al petto ed alla mandibola, verosimilmente precipitato da un’abitazione sita al primo piano.

L'appartamento in questione è in uso al 41enne italiano, sottoposto agli arresti domiciliari per furto con strappo, tossicodipendente. Il ferito è stato elitrasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e incosciente. Il 41enne è stato arrestato e il coltello utilizzato per l’aggressione sottoposto a sequestro.