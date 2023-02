Milano, accoltellato in strada nella notte muore in ospedale

Vittima un 29enne algerino ferito all'occhio. Il presunto omicida rintracciato e condotto in caserma

Un 29enne algerino è stato accoltellato a morte questa notte a Milano, in viale Campania, all'angolo con via Moretto da Brescia. L'uomo è stato soccorso per una profonda ferita da taglio nel retro dell'occhio, ma è morto poco dopo all'ospedale Fatebenefratelli.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porta Monforte e del nucleo Radiomobile e la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale, per i rilievi. Anche grazie alle macchie di sangue trovate in strada, i militari hanno rintracciato il presunto aggressore.

Si tratta - fa sapere una nota dell'Arma - di un 44enne marocchino, condotto in caserma per essere sentito dal pm.