Milano, accoltellato per una precedenza in rotatoria: grave 52enne

Una lite per una precedenza in rotatoria a Milano è culminata con l'accoltellamento di un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda.

I fatti risalgono alle 13.30 di oggi quando in via Garibaldi il 52enne per questioni di viabilità sarebbe stato coinvolto in una rissa iniziata con un 55enne che al culmine della lite, vicino al cimitero di Carugate, avrebbe sfoderato un coltello a serramanico e lo avrebbe colpito con più fendenti all'addome e a una gamba.

Il 52enne è stato quindi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Niguarda in Codice Rosso mentre il 55enne è stato bloccato dai carabinieri della stazione e del Nucleo Radiomobile della compagnia di Piotello e portato in caserma per accertamenti. I due sono entrambi italiani e incensurati.