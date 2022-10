Milano, accoltella 5 persone al centro commerciale: tra vittime calciatore del Monza

Un uomo ha accoltellato 5 persone al centro commerciale Milanofiori di Assago in provincia di Milano.

Tra le persone colpite c'è anche il calciatore del Monza Pablo Mari. Il giovane, secondo quanto riferiscono gli investigatori, si trovava all'interno del supermercato Carrefour, quando l'aggressore, dopo aver prelevato un coltello da un espositore, per cause in corso di accertamento, ha accoltellato alcune persone ferendone gravemente almeno tre.