Milano-Bicocca, a Gian Maria Mossa il premio Alumno dell'anno 2021

È Gian Maria Mossa l’Alumno dell’anno 2021 dell’Università di Milano-Bicocca. Ieri sera, nella cornice del Bicocca Stadium, il centro sportivo dell’università, l’Amministratore Delegato di Banca Generali Spa ha ritirato il premio assegnato da BicoccAlumni, l’associazione dei laureati dell’Ateneo milanese. Si è trattato della prima edizione del riconoscimento, nato per «far conoscere e premiare coloro che, laureatisi presso l’Università di Milano-Bicocca, si siano particolarmente distinti in ambito lavorativo, contribuendo ad accrescere a livello nazionale o internazionale il prestigio dell’ateneo», spiegano gli organizzatori.

Gian Maria Mossa è Amministratore Delegato di Banca Generali SpA dal 2017. Laureato in Economia e commercio presso l’Università di Milano-Bicocca, ha maturato una significativa esperienza in RAS dapprima nel settore Risk Management & Asset Allocation, passando successivamente nella Direzione Commerciale e Direzione Marketing. Nel 2006 entra in Banca Fideuram con l’incarico di Manager dello Sviluppo Prodotti assumendo posizioni di crescente responsabilità, fino a ricoprire la carica di Responsabile della Direzione Marketing, Sviluppo Commerciale e Private a diretto riporto del CEO. Entra in Banca Generali nel 2013 in qualità di Condirettore Generale, prima di essere nominato Direttore Generale nel 2016 con responsabilità sulla società.

Mossa è stato individuato da BicoccAlumni come Alumno dell’anno, su una rosa di candidati. "Sono onorato di questo riconoscimento – le parole dell’Ad di Banca Generali SpA – che mi riporta indietro di anni ai tempi in cui, da giovane studente, ho iniziato a guardare con occhi diversi il mondo del lavoro. Il periodo trascorso a Milano-Bicocca mi ha formato non solo come professionista, ma anche come persona attraverso esperienze uniche in Italia e all’estero. Oggi, seppur a distanza di tempo, il mio cammino professionale continua ad essere guidato da quell’approccio da start up sviluppato durante gli anni universitari insieme ai miei amici e compagni. Un approccio che ci ha consentito di costruire un pilastro importante del nostro futuro grazie al clima di entusiasmo e positività che ricordo ancora oggi con piacere. Ringrazio quindi l’Università, i professori e gli amici studenti per avermi aiutato a iniziare con il piede giusto un percorso di grande soddisfazione".

"Siamo lieti di proclamare Alumno dell’anno Gian Maria Mossa, per la carriera intrapresa dopo la laurea e per il ruolo che svolge in Banca Generali. Milano-Bicocca è un ateneo ancora relativamente giovane ma che, anche grazie alle esperienze e ai successi professionali dei suoi laureati, si è guadagnato un’ottima reputazione a livello nazionale e internazionale. Il premio che conferiamo oggi è una conferma di come i nostri alumni siano in grado di raggiungere posizioni di vertice in ambiti lavorativi di grande prestigio", sottolinea la rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni.

"L’istituzione del premio Alumno dell’anno è stata fortemente voluta per celebrare i nostri laureati illustri e per promuoverne l’eccellenza. Il conferimento del premio a Gian Maria Mossa, è un riconoscimento alla sua brillante carriera, che ci riempie di orgoglio ed è un vanto per l'associazione Alumni", afferma la presidente di BicoccAlumni, Laura Russo.

L’assegnazione del Premio BicoccAlumni 2021, è avvenuta in occasione dell’XI Memorial Kaba, la tradizionale amichevole di calcio del Cus Bicocca (il Centro universitario sportivo dell’ateneo) a cui prendono parte alumni e studenti, organizzata ogni anno per ricordare Erblin Kaba, uno studente dell’Università di Milano-Bicocca e campione della rappresentativa di calcio dell’ateneo, scomparso nel 2008 in un incidente stradale, pochi anni dopo il conseguimento della laurea in Scienze del turismo e comunità locale. Durante l’evento, Erblin Kaba è stato nominato dall’associazione BicoccAlumni Alumno ad honorem.