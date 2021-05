Milano, bimbo precipitato a scuola: maestra condannata a un anno

L'incidente nell'ottobre 2019. Accolto il patteggiamento a due anni per la bidella, mentre l'altra insegnante imputata ha scelto il rito ordinario e per lei il processo inizierà l'11 luglio.

E' stata condanna a un anno, pena sospesa, la maestra di italiano accusata di omicidio colposo, nel processo abbreviato, per il bambino morto precipitando dalle scale della scuola 'Pirelli' di via Goffredo da Bussero a Milano nell'ottobre 2019. Lo ha deciso il gup Elisabetta Meyer accogliendo la richiesta del pm Maria Letizia Mocciaro. Accolto il patteggiamento a due anni per la bidella, mentre l'altra insegnante imputata ha scelto il rito ordinario e per lei il processo inizierà il prossimo 11 luglio.