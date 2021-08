Milano, morto ragazzo di 13 anni caduto col monopattino

E' morto il ragazzo di 13 anni caduto nel pomeriggio mentre percorreva la pista ciclabile a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Lo riferiscono fonti vicine al Comune.

Il ragazzo era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Nella caduta il minore aveva riportato un "trauma cranico e un trauma toracico" aveva reso noto l'Areu, al momento dell'arrivo dei sanitari il "paziente era in arresto cardio circolatorio" ed era stato trasportato in ospedale "con manovre di rianimazione in corso".

Sull'accaduto indagano i carabinieri e la Polizia locale.