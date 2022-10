Milano, calci e pugni a bimba di 8 mesi: fermato compagno della madre

Si indaga per tentato omicidio

Calci e pugni a una bimba di 8 mesi che finisce in ospedale. La Procura di Pavia, che indaga per tentato omicidio, ha fermato il compagno della madre. A quanto si apprende l'uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità.

Le indagini sono scattate con l'allerta dell'ospedale di Pavia dopo che i medici hanno esaminato le condizioni della bimba che si trova ora ricoverata in gravissime condizioni al'ospedale di Bergamo. Il fatto sarebbe avvenuto ieri pomeriggio, in un condominio di via Colombo a Casarile, nel milanese.