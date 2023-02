Milano, camion travolge e uccide ciclista in piazzale Loreto

Una donna di 38 anni è morta questo pomeriggio intorno alle 14.30, dopo essere stata travolta da un camion, mentre si trovava sulla sua bicicletta in viale Brianza, all'angolo con piazzale Loreto, a Milano. Immediati i soccorsi di vigili del fuoco e 118, intervenuto con ambulanza e automedica, ma per la 38enne non c'è stato nulla da fare.

Sull'incidente mortale indaga la Polizia locale di Milano. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, il camion e la bicicletta, entrambi provenienti da viale Monza, hanno attraversato piazzale Loreto. E' stato lì che il mezzo pesante ha girato a destra su viale Brianza, travolgendo la ciclista. Per accertare la dinamica, resta da chiarire quale fosse la direzione seguita dalla 38enne.