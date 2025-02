La Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana celebra i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con una serie esclusiva di monete che unisce la bellezza dello sport alla ricchezza della cultura e della storia del nostro Paese.

Le 32 monete della Collezione, emesse dal Tesoro e coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono state presentate il 28 gennaio a Roma, nella Sala Ciampi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tra le 18 tematiche che ispirano i disegni numismatici, spicca la serie che celebra i simboli suggestivi di Milano Cortina 2026: il logo ufficiale, le discipline sportive e le località ospitanti.

Gli ospiti

All’evento sono intervenuti il Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente e l’Amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone e Francesco Soro.

Presenti, inoltre, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, la Sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, la Vicesindaco di Roma, Silvia Scozzese, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Andrea De Gennaro, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Nicola Carlone.

"Vogliamo che le nostre monete siano un biglietto da visita per l'Italia nel mondo, un simbolo della nostra cultura, della nostra storia e della nostra creatività", ha commentato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti.

Le monete dedicate ai Giochi

Le emissioni relative ai Giochi raccontano il cammino verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi, rappresentando elementi iconici della manifestazione. Le monete saranno emesse a partire da febbraio 2025. Ecco le loro caratteristiche e le indicazioni del valore nominale:

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 20 euro Au 999,9 Proof dal peso di 1/4 oz

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 50 euro Au 999,9 Proof dal peso di 1 oz

Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 20 euro Au 999,9 Proof dal peso di 1/4 oz

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Pattinaggio di velocità – Milano – 6 euro Ag 999 Proof

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Curling – Cortina – 6 euro Ag 999 Proof

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Salto con gli sci – Predazzo – 6 euro Ag 999 Proof

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Snowboard – Livigno - 6 euro Ag 999 Proof

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Sci alpino – Bormio - 6 euro Ag 999 Proof

Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Sci nordico paralimpico – Tesero - 6 euro Ag 999 Proof

Collezione Numismatica 2025

Non solo sport. La Collezione si ispira ulteriormente a icone e simboli della vita culturale, sociale e produttiva dell'Italia. Una moneta da 6 euro celebra il ruolo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera, mentre due monete (10 e 2 euro) sono dedicate al viaggio della Nave Amerigo Vespucci (2023-2025).

Nell'ambito del tema anniversari e tributi artistici, si celebrano il 550° anniversario della nascita di Michelangelo e la Fontana dei 4 Fiumi di Bernini a Piazza Navona. Una moneta in argento (5 euro) ricorda il giornalista e storico italiano Giovanni Spadolini. Continua poi il viaggio nella storia della Lira con due monete in oro reverse Proof (20 e 50 euro), ispirate alla celebre 20 Lire-Quercia. Quest’anno, la serie Enogastronomica punta sul Piemonte con una moneta dedicata al Barolo e al cioccolato.

Le novità 2025

Nella serie Flora e Fauna, la prima emissione è dedicata alla Margherita, mentre Il Giubileo 2025 è celebrato con una moneta dedicata alla Porta Santa di San Pietro. Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, è omaggiata con una moneta da 5 euro in rame e non mancano richiami ai marchi storici del Made in Italy. Una moneta in argento (5 euro) raffigura invece le scarpe rosse, simbolo contro la violenza sulle donne, accompagnata dai versi di Alda Merini: “Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”. Infine, spazio alla celebrazione della canzone italiana e dei suoi artisti di culto insieme a una moneta con dedica speciale al programma televisivo Superquark e alla canzone Il Cielo di Renato Zero.