Curling, Romei esclusa da Milano Cortina: "Al mio posto la figlia del direttore tecnico"

La veterana azzurra ha spiegato la questione in un'intervista al quotidiano La Stampa

Angela Romei - Instagram @angie_frog
21 gennaio 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Polemiche nella nazionale italiana di curling, prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La veterana azzurra Angela Romei è stata esclusa dalle convocazioni dell'Italia per i Giochi Invernali e al suo posto ci sarà Rebecca Mariani, la 19enne figlia del direttore tecnico della Nazionale Marco Mariani: "Me lo ha comunicato pochi giorni fa il dt Mariani con una telefonata avvenuta subito dopo l’ultimo raduno - ha raccontato l'azzurra in un'intervista al quotidiano La Stampa.

Milano Cortina, il caso convocazioni

Romei ha aggiunto: "Avremmo potuto parlarne a quattr’occhi, mi sarei aspettata almeno una discussione fondata su dati e risultati. Si è limitato a dirmi che quella era una decisione assunta da lui e che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia Rebecca, che ha 19 anni e zero manifestazioni internazionali con la nazionale senior. Ho una sensazione di vuoto. Ho chiuso gli occhi e ho pensato che fosse solo un brutto pensiero, ma quando li ho riaperti era tutto vero ed era terribile".

Tag
Milano Cortina Olimpiadi Olimpiadi Milano Cortina bob
