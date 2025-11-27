circle x black
Rottura del crociato per Lara Gut, addio a Milano Cortina 2026 e carriera a rischio

La fuoriclasse dello sci, oro olimpico, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico

Lara Gut - Fotogramma/IPA
Lara Gut - Fotogramma/IPA
27 novembre 2025 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La campionessa olimpica di sci alpino Lara Gut-Behrami salterà il resto della stagione, compresi i Giochi di Milano Cortina 2026, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Lo ha spiegato la Federazione Svizzera di Sci in un comunicato. "Lara Gut-Behrami non potrà più gareggiare nella stagione 2025-26".

Lara Gut, addio a Milano Cortina 2026

La due volte campionessa di Coppa del Mondo dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, che avrà luogo la prossima settimana. Gut-Behrami è caduta durante un allenamento di superG in Colorado la scorsa settimana. "Avevo immaginato che i prossimi mesi sarebbero stati molto diversi e non vedevo l'ora che finisse la stagione sciistica. Recentemente abbiamo assistito ad alcuni eventi drammatici nel nostro sport, con incidenti mortali che hanno coinvolto giovani atleti. Credo che un infortunio al ginocchio, per quanto complesso possa essere, non possa essere considerato una tragedia", ha affermato. Oltre a saltare le Olimpiadi di Milano Cortina, Gut-Behrami rischia anche di interrompere prematuramente la sua carriera, avendo recentemente dichiarato che questa stagione sarà la sua ultima. "Il mio obiettivo è riprendermi completamente da questo infortunio e tornare al massimo. Solo allora saprò cosa mi riserva il futuro", ha dichiarato. Nel corso della sua carriera, la svizzera ha vinto un oro olimpico, due ori mondiali e due titoli assoluti di Coppa del Mondo.

