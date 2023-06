Milano-Cortina, Comitato incontra i 4 finalisti del programma Young Reporters

Con le idee chiare, entusiasti, intraprendenti, curiosi e determinati. Si sono presentati così al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 i quattro giovani aspiranti giornalisti sportivi che hanno partecipato e superato la prima fase della selezione indetta nell’ambito del programma Young Reporters dell’International Olympic Committee. Si tratta di Paola Arrigoni, 23 anni di Milano, studentessa della University College Dublin; Christian Leo Dufour, 23 anni di Aosta, studente del Master in Giornalismo - IULM Milano, Claudia Gasparino, 21 anni di Genova, che frequenta la University of Stirling (UK); Matteo Negri, 23 anni di Pavia, che arriva dalla Scuola di Giornalismo Walter Tobagi - Università degli Studi di Milano.

La Fondazione Milano Cortina 2026 spiega che i quattro finalisti, per entrare nel vivo del clima Olimpico, sono stati invitati presso la sede della Fondazione Milano Cortina 2026 dove hanno incontrato Andrea Varnier, Amministratore Delegato dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, realtà a cui tutti e quattro guardano con grande interesse e curiosità. Spetta adesso all’International Olympic Committee la scelta finale dei due profili che partiranno per la Corea del Sud e la scelta non sarà facile. Intanto i quattro giovani sognano tutti di volare a Gangwon 2024.

Emozionati e curiosi, i 4 ragazzi si sono raccontati con disinvoltura e professionalità: studiano in prestigiose università, anche estere, sono ambiziosi, intraprendenti, desiderosi di nuove esperienze e curiosi di aprirsi a nuove prospettive. I finalisti sono anche abili con le moderne tecnologie, esperti di social, giornalisti in erba, talentuosi narratori e instancabili viaggiatori, inclusivi e poliglotti, appassionati di sport. Si definiscono versatili, motivati e flessibili. E non vedono l’ora, dunque, di essere protagonisti dal 19 gennaio al 1° febbraio 2024 di un’esperienza irripetibile che potrebbe vederli reporter dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024. Qui, a stretto contatto con i rappresentati di IOC e con giornalisti di fama internazionale, seguiranno una formazione specialistica sui vari aspetti della cronaca sportiva e su come coprire eventi importanti come le Olimpiadi e le Paralimpiadi.