Milano Design Week 2021 Multisensorial Landscapes – Design For The Senses, by Albed

Dal 5 al 10 settembre, ore 10:00-22:00, Via Gonzaga 7 - Milano

Milano, Lunedì 6 settembre 2021 - In occasione della 30esima edizione del Fuorisalone di Milano, nel nuovo showroom di Via Gonzaga 7, Albed presenta l’installazione immersiva Multisenso-rial Landscapes – Design For The Senses, un percorso narrativo esperienziale in cui il visitatore è invitato ad aprire porte che svelano nuovi mondi in un’esplorazione che coinvolge e stimola tutti i sensi.

Nel nuovo showroom di Via Gonzaga 7 a Milano, le porte di Albed si aprono a rivelare un mondo di design e tecnologia dove la scoperta di profumi e odori ogni volta nuovi, carichi di memorie e sensazioni differenti, si mescola alle suggestioni audio, visive, tattili e alle incursioni gustative in un invito a riappropriarsi della propria sfera sensoriale e a lasciarsi trasportare in luoghi altri, ricchi di un valore emotivo altrimenti difficilmente raggiungibile.

“Per definizione istintivi, onesti e sensuali, i sensi non mentono mai e ci guidano a una consapevolezza più profonda di ciò che ci circonda, della bellezza, della nostra vera identità, in una ricerca dell’essenza che è il fil rouge della narrazione Albed dove il design si trasforma ogni giorno in cura per il dettaglio, ricerca della qualità, predilezione per un’originalità che non trascura il rigore” – commenta Andrea Delmonte, ceo di Albed.

E per celebrare il primo incontro finalmente dal vivo dopo quasi due anni di relazioni principalmente digitali, lo showroom Albed di Via Gonzaga 7 sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 22 a quanti fra architetti, appassionati e curiosi vorranno cimentarsi nel viaggio immersivo Multisensorial Landscapes – Design For The Senses o vorranno prendere parte al ricco programma di eventi che avrà il suo momento clou nella presentazione l’8 settembre di Entre-Deux, il nuovo sistema di porte battenti disegnato da Alfonso Femia /AF*Design per Albed (maggiori informazioni nel comunicato stampa dedicato di seguito), a cui seguirà dalle 18 alle 22 il Cocktail Party by Sabatini Gin.

E per chiudere in bellezza, ogni sera dalle 19 alle 22 Dj Set by Cluster.

Gli eventi sono aperti al pubblico previa registrazione al link: https://www.eventbrite.it/e/163360438469

Sito internet: https://www.albed.it/#/

Email: info@albed.it