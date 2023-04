Milano Design Week, le novità Villeroy & Boch

18 - 21 aprile 2023, dalle 10.00 alle 19.00/ 22 Aprile, dalle 11.00 alle 18.00

Milano, 17 aprile 2023. In occasione di Milano Design Week, Villeroy & Boch presenta per la prima volta in Italia, Antao, la collezione sviluppata dal duo di designer kaschkasch che trasforma il bagno in uno spazio olistico e tre nuove tonalità per BiColour Artis.

Per vedere le novità, l’appuntamento è in Foro Buonaparte 70 del 18 al 22 Aprile!

Antao, a contatto con la Natura

La ricerca di una forma perfetta: questo è stato il punto di partenza per il duo di designer kaschkasch che per la nuova collezione Antao si sono lasciati ispirare dalla forma organica, pienamente armoniosa ed equilibrata, di una goccia di rugiada. Oltre ai lavabi da appoggio in tre diverse misure da 40 a 65 cm, Antao è disponibile anche come lavabo per mobile da 80 a 120 cm, con un passaggio graduale e fluido dalla mensola al lavabo.

Cosa lo rende così eccezionale?

Proprio come in natura, dove non esistono due gocce di rugiada uguali, per ogni dimensione di lavabo della collezione Antao è stata sviluppata una forma distinta.

BiColour Artis, la natura come colore

Un brillante cielo grigio invernale, il verde lussureggiante della foresta o le profondità dell'oceano. Con Frozen, Forest e Deep Ocean, lo spettro cromatico della serie di lavabi BiColour Artis comprende ora tre nuove tonalità medie della terra.

In particolare, Forest, un verde scuro e rasserenante, porta il rapporto con la natura nel bagno e si combina magnificamente con altre tonalità scure per creare effetti emozionanti. Frozen e Deep Ocean hanno un'atmosfera più fredda, ma possono essere combinati egregiamente con elementi in legno per creare il calore necessario nella stanza.

Con questi tre nuovi arrivati, il portafoglio colori di Artis è ora composto da 10 tonalità, oltre alle due opzioni bianche White Alpin e Stone White. Il concetto, tuttavia, rimane lo stesso: nella serie BiColour, la superficie esterna colorata del lavabo contrasta con l'interno bianco lucido. Il preciso bordo avvolgente rende questo contrasto ancora più vivo, sottolineando il delicato design in TitanCeram di alta qualità.

I lavabi da appoggio Artis sono disponibili nelle quattro forme rotonda, ovale, quadrata e rettangolare e possono essere abbinati ai mobili delle collezioni Antao, Finion, Collaro e Legato. L'unica decisione da prendere ora è il colore perfetto. Un aiuto è dato dalla Ruota dei colori, uno strumento digitale che fornisce ispirazione e suggerimenti per gli effetti cromatici e permette di sperimentare un'ampia gamma di combinazioni.

Email: showroom.milano@villeroy-boch.it

sito: www.villeroy-boch.it