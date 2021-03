Milano Digital Week, top events sabato 20 marzo

Roma, 19 mar. (Adnkronos)

Terza giornata sabato 20 marzo per la Milano Digital Week (fino al 21 marzo), la manifestazione promossa dal Comune di Milano - Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Un’edizione completamente online a tema 'Città Equa e Sostenibile'.

La fabbrica del lavoro. Lo smartworking è sostenibile? - Alle 10 a cura di Fiom (https://www.milanodigitalweek.com/fdlp-smartworking-sostenibile).

Sano come un pesce: Il Digitale Come Strumento di Terapia. Laboratorio d’arte digitale - Alle 10.30 (https://www.milanodigitalweek.com/sano-come-un-pesce-il-digitale-come-strumento-di-terapia).

I lavori im/possibili - Alle 11 (https://www.milanodigitalweek.com/fdlp-lavori-impossibili).

Un’alleanza per la mobilità sostenibile - Alle 11 a cura di NaturaSì (https://www.milanodigitalweek.com/unalleanza-per-la-mobilita-sostenibile).

Call me by your Meme - Alle 11.30 (https://www.milanodigitalweek.com/call-me-by-your-meme).

Il futuro del lavoro. I lavori del futuro - Alle 12 (https://www.milanodigitalweek.com/fdlp-il-futuro-del-lavoro-i-lavori-del-futuro).

Tech Gender Bias - Alle 15 (https://www.milanodigitalweek.com/tech-gender-bias).

Start up e nuove professioni per una città sostenibile - Alle 15 a cura di Millionaire (https://www.milanodigitalweek.com/startup-e-nuove-professioni-per-una-una-citta-sostenibile).

Digital Gods: Politica, religione e media nella società di massa - Alle 17 (https://www.milanodigitalweek.com/digital-gods-politica-religione-e-media-nella-societa-di-massa).

Muba: laboratorio di coding a distanza 'Viva la primavera!' - Alle 17 (https://www.milanodigitalweek.com/laboratorio-di-coding-a-distanza-viva-la-primavera).

Gli immortali - Alle 18 (https://www.milanodigitalweek.com/immortali).

Gli smart urban services al servizio delle città disponibili - On demand fino al 21 marzo a cura di Olivetti e Tim (https://milanodigitalweek.com/tim-olivetti-urban-services).

Lectio magistralis Benjamin Labatut - Alle 19 in collaborazione con Bookcity Milano (https://www.milanodigitalweek.com/benjamin-labatut).

C0C The Festival as a Performance: Milano as Part of Stone Island Sound - Alle 21 (https://www.milanodigitalweek.com/c0c).