Milano, donna uccisa in strada: fermato il convivente

E' stato fermato il convivente - un cittadino di 43 anni di origine albanese - per l’omicidio di Luljeta Heshta, 47 anni, accoltellata cinque volte, tre alla schiena e due alle gambe, ieri in strada a Pedriano di San Giuliano Milanese, comune alle porte di Milano. Lo rende noto il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro. L’uomo non ha ammesso le sue responsabilità, "nonostante contro di lui ci siano indizi plurimi".

L’uomo è stato fermato a 12 ore dal delitto: a tradirlo, secondo gli investigatori, "le scarpe da ginnastica rosse, la sua andatura particolare e anche le celle telefoniche che lo collocano nella zona del delitto e non a Milano" come sostenuto dal 43enne, A.K le iniziali, durante l’interrogatorio. Due i testimoni che lo hanno riconosciuto. La coppia conviveva da 20 anni, ma nell’ultimo periodo avrebbero avuto "qualche screzio a causa della gelosia", spiegano gli investigatori. L’uomo - con diversi precedenti di polizia - si trova nel carcere di San Vittore a Milano in attesa della convalida. Sul corpo della vittima sarà eseguita l’autopsia, gli investigatori hanno sequestrato diversi coltelli a casa dell’uomo ma bisognerà attendere gli esiti per capire se c’è tra essi l’arma del delitto.