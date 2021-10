Milano, due inchieste su incidente aereo

Sono due le inchieste aperte sull'incidente aereo di ieri, alle porte di Milano, in cui hanno perso la vita otto persone, tra cui un neonato, che viaggiavano a bordo di un Pegasus Pc-12, partito pochi minuti prima da Linate. Si cerca di fare chiarezza, lavorando su video e scatola nera. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta di sicurezza e disposto l'invio di un investigatore sul luogo dell'incidente. La procura di Milano indaga per disastro aereo.