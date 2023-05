La procura di Milano ha aperto un fascicolo per "disastro corposo" a carico di ignoti, per l'incendio, divampato in via Pier Lombardo, dopo che un furgone, che trasportava una dozzina di bombole di ossigeno, è esploso. Nell'incidente, che si è sviluppato da un guasto al motore, è rimasto ustionato - in modo non grave - l'autista di 53 anni.