Milano Fashion Week, John Richmond: torna al suo DNA palpitante “Denim”

Milano, 27 febbraio 2023. JOHN RICHMOND, si immerge completamente nel suo DNA presentando una special capsule autunno inverno 2023 2024, durante la Milano Fashion week.

Una Collection con focus sul denim, un ritorno alla sua origine partendo dalla prima collezione Destroyed dove il denim, dna del brand, torna protagonista reinterpretato anche da una stampa. La Capsule si presenta in diverse sfaccettature in contrasto con diversi materiali: denim indossato, strappato, laserato sbiancato, tagliato, rammendato, riparato, su nylon seta e jersey. Un ritorno per guardare avanti, ma anche per confermare la propria identità. John Richmond dichiara “Abbiamo dato spazio alla creatività realizzando diversi lavaggi di jeans, fotografati e realizzati in stampe”. Un messaggio forte e contemporaneo per la nuova Main collection fw 23 John Richmond. Un altro passo avanti per il brand e per il gruppo Arav che nell’ultimo anno ha registrato un aumento dell’utile del 26% pronto a consolidare i progetti esistenti ma con un occhio sempre attento a nuove opportunità per allargare il portfolio. In occasione della presentazione presso i Dazi a Milano, si è potuto ammirare un’installazione dallo spirito innovativo e contemporaneo. Un allestimento immerso nel blu denim pronto a dissacrare e a disorientare come nel miglior spirito della maison: DISORDER, DESTROYED and DISORIENTED. Il Concept è sotto la direzione artistica dell’Arch. Fabio Marano e del suo studio di progettazione FAMA Architecture & More con la collaborazione di Marco Chiodo e Alessia Piccirillo (gruppo ARAV).

Una giornata intensa, dove lo stesso John Richmond ha incontrato i propri ospiti, affiancato dalla Ceo Mena Marano gruppo ARAV.