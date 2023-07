Milano, in Darsena spunta murales di protesta dedicato a Daniela Santanchè

Si intitola 'Sono una donna, non sono una Santa…nchè' e raffigura la ministra del Turismo inserita nell'immagine simbolo della campagna 'Open to Meraviglia'

In Darsena a Milano è spuntato un nuovo murales dedicato alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè. A 'rivendicarlo' è 'l'artivista', così come lei stessa si definisce, Cristina Donati Meyer. L’opera si intitola 'Sono una donna, non sono una Santa…nchè' e raffigura il volto della ministra Santanchè inserita nell’immagine simbolo della campagna 'Open to…', al posto della Venere del Botticelli.

"La ministra domani sarà in Parlamento per chiarire le vicende legate a Visibilia e alle sue aziende, con cassa integrazione pagata dallo Stato a lavoratori in servizio, fatture false etc., tutte vicende sulle quali sta indagando la procura della Repubblica -spiega Donati Meyer-. Nel murale, la ministra appare nelle vesti della Venere del Botticelli, utilizzata per la campagna pubblicitaria pro turismo costata alle/ai contribuenti ben 8 milioni di euro. Sopra campeggia la scritta 'Open to…dimissioni', ovvero l’unico gesto che avrebbe un senso e che varrebbe la pena di compiere".