Milano, incendio in azienda chimica: "Tenete finestre chiuse" - Video

Un grande incendio è divampato a San Giuliano Milanese (Milano), in un'azienda chimica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi (Video). Al lavoro 14 squadre di vigili del fuoco.

''Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata'', scrive su Facebook il Comune di San Giuliano Milanese.

"È in corso un vasto incendio, con sviluppo di una nube nera di fumo, nell'azienda Nitrolchimica di San Giuliano Milanese in via Monferrato - si legge sul sito di Arpa Lombardia - Sono presenti in loco una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale. Attivata dalla Sala Operativa di Protezione civile alle 10.35, la squadra di emergenze di Arpa Lombardia si sta recando sul posto. È stato attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo di Arpa".

"Al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa la dinamica dell'incidente e i relativi impatti ambientali. L'azienda Nitrolchimica è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale codice 5.1 e si occupa di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg/die. Nello specifico l'azienda effettua principalmente il recupero di solventi organici", spiega Arpa Lombardia.