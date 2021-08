Milano, incendio in un palazzo di 15 piani

Incendio in un palazzo di 15 piani a Milano. Le fiamme poco dopo le 17.30 nello stabile di via Antonini nella periferia sud della metropoli lombarda. Il fumo ha completamente avvolto lo stabile. Sul posto polizia, vigili del fuoco, ambulanze e unità mediche. Sono terminate le operazioni di evacuazione degli abitanti dello stabile. Le fiamme si sarebbero sviluppate dall'ultimo piano dello stabile, il 15esimo, per poi estendersi a tutto l'edificio. Il personale del 118 ha visitato finora venti persone rimaste coinvolte nell'incendio. Nessuno risulta al momento intossicato o ferito.

"Non abbiamo segnalazione né di vittime né di feriti" ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivato sul luogo dell’incendio. "Quello che sappiamo è che una ventina di persone sono uscite senza problemi. Ora i vigili del fuoco stanno sfondando una porta dopo l’altra, partendo dai piani bassi, in condizioni di lavoro difficilissime, per vedere se qualcuno è rimasto dentro", ha aggiunto. "Siamo positivi rispetto al fatto che c’è stato probabilmente del tempo per uscire, però anche questo controllo finché non è stato fatto non si possono fare altre ipotesi. Un elicottero ha fatto delle riprese dall’alto e sulla parte superiore non si vedevano persone", ha continuato.