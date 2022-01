Milano, incidente sul lavoro: muore un operaio

Incidente sul lavoro oggi a Milano. Un operaio di 63 anni è morto in un cantiere a Novate Milanese in provincia di Milano. Poco prima delle 15 l'uomo è stato colpito dalla benna, che si è staccata da un escavatore, e ha riportato un gravissimo trauma cranico. Il personale del 118, intervenuto sul posto, lo ha trovato in arresto cardiocircolatorio e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove ne hanno constatato il decesso. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e i vigili urbani.