Milano, L' Acchiappacolore e Coloreria Italiana sfilano al Pride e sostengono Casa Arcobaleno

L’Acchiappacolore e Coloreria Italiana celebrano l’orgoglio e la diversità sfilando per le strade di Milano per il prossimo Pride, con un progetto che parla di libertà d’espressione e amore verso sé stessi. Quest’anno la presenza di L’Acchiappacolore e Coloreria Italiana al Pride di Milano è ancora più forte grazie alla partnership con Spazio Aperto Servizi per il progetto Casa Arcobaleno, un luogo che accoglie i giovani respinti dalle famiglie di origine per il loro orientamento sessuale, l'identità di genere o per il percorso di transizione avviato. "Siamo grati a Henkel -ha detto Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi- per il sostegno allo sviluppo di Casa Arcobaleno, l’unico luogo a Milano e in Lombardia che accoglie persone giovanissime che, dopo il coming out, si ritrovano senza una casa e senza il supporto di genitori, parenti o amici. Qui possono essere liberamente loro stesse, sentirsi accolte ed essere accompagnate da un’équipe specializzata per poter elaborare la propria storia personale e l’esperienza di abbandono che hanno vissuto. Ma Casa Arcobaleno è soprattutto un luogo da cui ripartire, riprendere in mano la propria vita e guardare al futuro con speranza".

Leonardo Persico, già protagonista della parata l’anno scorso, è il fashion stylist che i due brand della divisione Henkel Consumer Brands della multinazionale tedesca hanno scelto per dar vita a un abito che parla di coraggio e creatività, realizzato con tessuti colorati proprio da Coloreria Italiana e che sarà indossato per l’occasione da Elecktra Bionic, Drag queen torinese da anni impegnata nella lotta contro i pregiudizi in tutte le loro forme. "Questo progetto parla di inclusione e diversità -sostiene Francesca D’Angelo-Valente, direttrice marketing Italia della divisione Henkel Consumer Brands- valori che ci stanno a cuore e di cui ci facciamo portatori, grazie a brand come L’Acchiappacolore e Coloreria italiana. Da anni, infatti, attraverso tutte le nostre attività, rimarchiamo il messaggio che tramite gli abiti e i colori ognuno di noi può affrontare la vita con ottimismo ed esprimere liberamente sé stesso".

I due Brand di Henkel sosterranno il progetto Casa Arcobaleno con l’obiettivo di aiutare tutte le persone discriminate, senza lasciare nessuno indietro. Attraverso una donazione e l’invio di prodotti, L’Acchiappacolore e Coloreria Italiana contribuiranno a rendere gli spazi di Casa Arcobaleno ancora più sicuri e accoglienti. "La decisione di sostenere il progetto Casa Arcobaleno -continua Francesca D’Angelo Valente- nasce dalla volontà di creare un impatto positivo nel territorio in cui viviamo. Milano e il suo hinterland -aggiunge- sono la nostra casa e qui abbiamo la possibilità di sostenere attivamente chi una casa la offre a tutti coloro che l’hanno persa, aiutandoli giorno dopo giorno in un percorso alla riscoperta e all’accettazione di sé".