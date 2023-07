Milano, M4 arriva a San Babila: centro-Linate in 12 minuti

La linea M4 della metropolitana milanese è giunta fino alla fermata di San Babila, nel pieno centro della città, che collegherà all’aeroporto di Linate in soli 12 minuti. “È un sogno che si realizza”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala, al termine del viaggio inaugurale fatto insieme al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e a Pietro Salini, l’ad di Webuild, che ha guidato il consorzio di costruttori.

“È un’emozione, negli ultimi mesi ho visitato cantieri in tutta Italia, ma quando torno a Milano è un’emozione diversa”, ha detto Salvini, sottolineando che "questa nuova linea della metropolitana a regime comporterà 75 mila tonnellate di mancate emissioni di CO2 nell’aria, tanta roba come si dice”. “Webuild ha costruito metropolitane in tutto il mondo, ma per un’azienda che ha la sua sede qui a Milano realizzare l’M4 è un privilegio speciale”, ha aggiunto Salini.

Con l'arrivo a San Babila - ha ricordato Sala - "il lavoro su M4 non è finito: entro l’anno prossimo apriremo tutto il resto della linea e vuol dire 15 chilometri e 21 fermate", fino a San Cristoforo. Questo dalle valutazioni di Comune e Atm porterà "a 86 milioni i transiti annuali del sistema delle metropolitane milanesi, che - ha evidenziato il primo cittadino - per Milano è un numero incredibile, ma è quello che serve se vogliamo mantenerci nel novero delle città internazionali, moderne, che guardano avanti".

Dal novembre scorso, quando è stato inaugurato il primo tratto di M4, da Linate a Dateo, "i passeggeri sono stati circa 700mila", ha fatto sapere l'ad di Atm Arrigo Giana, spiegando che con l'arrivo a San Babila e quindi il collegamento con M1 "da oggi ci aspettiamo un incremento di traffico notevole". I treni di M4 "con la marcia automatica sono modulabili, quindi noi saremo in grado di incrementare o diminuire in tempo reale le frequenze, in funzione dei passeggeri".

Con l’apertura di M4 fino a San Babila, la linea, oggi attiva fino alle 21, chiuderà "dal lunedì al giovedì alle 22, venerdì sabato e domenica invece alle 00.30 come le altre metropolitane. In questo modo puntiamo ad intercettare nei tre giorni delle 00.30 il 100% dei passeggeri che arrivano a Linate e il 75-80% con le chiusure alle 22", ha detto Giana. Quando verrà inaugurata l'intera linea fino a San Cristoforo, la chiusura sarà a mezzanotte e mezza.