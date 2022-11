Milano, manifestazione oggi per la pace in Ucraina

Manifestazione a Milano a sostegno del popolo ucraino, organizzata dal Terzo Polo all'Arco della Pace. Sono circa un migliaio i partecipanti. Diverse le bandiere ucraine, europee e il tricolore che sventolano in piazza ma non sono presenti bandiere della pace. Alla manifestazione, oltre ai leader di Azione Carlo Calenda e di Italia Viva, Matteo Renzi, sono presenti anche l'economista e senatore del Pd, Carlo Cottarelli, l'ex vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti e diversi esponenti dem, come il capogruppo a Palazzo Marino Filippo Barberis, l'assessore Pierfrancesco Maran, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori (in collegamento) il senatore Alessandro Alfieri, la consigliera regionale dem Carmela Rozza oltre ai parlamentari ed esponenti di Azione, come Matteo Richetti, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e di Italia Viva, come Elena Bonetti, Lisa Noja, Luciano Nobili. In piazza anche l’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini. Infine, Marco Cappato ed altri esponenti radicali.

Accolta sotto al palco dagli organizzatori, la ex vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti ha incontrato Carlo Cottarelli, oggi da molti definito candidato in pectore del Pd per la guida della Lombardia alle prossime elezioni regionali. Tra di loro una cordiale stretta di mano. Poco prima, rispondendo ai giornalisti, l’ex commissario alla spending review si era detto disponibile a parlare con Moratti per discutere dell’eventuale ticket tra di loro, auspicato dal leader di Azione Carlo Calenda.

Proprio per la sua partecipazione alla manifestazione odierna, l'ormai ex vicepresidente della Regione Lombardia, ieri è stata oggetto di forte critiche provenienti dal centrodestra che la ha accusata di aver rinnegato il suo passato politico per il suo desiderio di correre alle prossime elezioni regionali come candidata alla guida del Pirellone.

CALENDA - "C'è una definizione per Giuseppe Conte: si chiama qualunquismo, e nella cultura italiana il qualunquismo è di destra, non c'entra niente con la sinistra" ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda. "Conte - ha spiegato Calenda - è stato con Salvini quando era Putinista, è filo Trumpiano, ha firmato la via della seta con i cinesi e poi ha deciso che è progressista. Adesso ha deciso che è pacifista, domani deciderà che è comunista e tra quattro giorni diventerà nazionalista".

"Non dirò una parola sulla questione delle regionali in Lombardia, siamo qui per l'Ucraina. Bello che ci sia Letizia Moratti in piazza, non è un monopolio della sinistra" ha detto in merito all'adesione dell'ex vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti. "E' importante - ha spiegato Calenda - che ci siano personalità che vanno oltre gli schieramenti politici ma questa manifestazione non deve essere politicizzata".

"Se l'ideale della pace è disarmare gli ucraini è l'ideale della sottomissione. Tutti vogliamo la pace, ma da dove deriva la pace? Dalla libertà o dall'asservimento?". Poi, ai cronisti che gli chiedevano se questo giustifichi due piazze, quella milanese e quella romana, Calenda ha replicato: "Certo! Io li ho sentiti gli interventi dell'altra piazza. Chiedono la pace, ma come? Non si sa. Chiedono ‘Depongano le armi tutti, aggressori e aggrediti’. A parte che gli aggressori non le depongono per niente le armi, gli aggrediti che devono fare? Quando le devono deporre? Quando arrivano a Kiev?".

"Mi dispiace che Letta non sia qui. Non sarebbe stato contestato. Qua c’è metà del Pd lombardo" ha detto il leader di Azione. "Nessuno avrebbe contestato Enrico Letta" a Milano, a differenza di quanto accaduto alla manifestazione romana, ha poi rimarcato Calenda, "perché se c’è una cosa che va riconosciuta a Enrico Letta è la totale linearità sulla questione ucraina. E quindi qui sarebbe stato solo applaudito".

"Noi siamo titolati a cantare 'Bella ciao'" ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, prima di intonare le note del celebre brano simbolo della Resistenza al termine del suo intervento sul palco della manifestazione. L'intervento del leader di Azione è durato circa 20 minuti.

MORATTI - "Bisogna decidere da che parte stare e chi sostenere" ha detto Letizia Moratti a margine della manifestazione. "Credo -dice Moratti- che tutti vogliamo la pace in Ucraina, ma una pace senza giustizia non può esistere. Il popolo ucraino è stato aggredito, l'Europa lo sostiene e l'ha sostenuto. Essere qui oggi significa riaffermare un sostegno vero, concreto che possa permettere all'Ucraina di avere una pace giusta". Tempestata, poi, di domande su quando intenda sciogliere la riserva sulla sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Lombardia e sul possibile ticket con Cottarelli, la ex vicepresidente della Regione si è allontanata senza rispondere.