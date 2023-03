Milano Marathon 2023, con Sostieni il Sostegno Onlus si corre per la solidarietà

Mancano ormai pochi giorni alla Milano Marathon 2023, appuntamento imperdibile per migliaia di runner, pronti a sfidarsi attraverso i luoghi simboli della città meneghina, fino all’ultimo chilometro.

L’iconico evento podistico, previsto per domenica 2 aprile, come ogni anno sarà l’occasione per sostenere una buona causa: grazie all’ormai immancabile Charity Program sarà infatti possibile contribuire concretamente a un’attività di fundraising benefica, correndo a favore di una delle quasi 100 onlus iscritte.

Tra i principali protagonisti anche in questa edizione c’è Sostieni il Sostegno Onlus, associazione non profit che in quasi 20 anni ha finanziato più di 100 progetti con 200.000 euro raccolti a favore delle famiglie di minori in situazioni di difficoltà dovute a disabilità fisiche, psichiche o di disagio in generale e che in quest’edizione partecipa alla Milano Marathon con una iniziativa, Dani&Friends, che mette insieme tre progetti: Seconda Navigazione, Run4Marti e L'autonomia di Tecla.

Seconda Navigazione è una cooperativa sociale che aiuta i ragazzi affetti da disabilità congenite, accogliendoli in un luogo dove possono sperimentare una proposta di tipo socio-educativo studiata su misura per ognuno di loro.

Run4Marti, è un progetto legato all’associazione “La Mongolfiera”, che da anni aiuta bambini disabili così da permettere alle famiglie di offrire ai propri figli le migliori opportunità di crescita e di valorizzazione delle proprie caratteristiche e attitudini.

L'autonomia di Tecla, infine, nasce per aiutare i genitori della piccola Tecla, affetta da Sindrome di Rett, in modo che possano sostenere i costi del prezioso lavoro di terapisti ed educatori, che guideranno Tecla nella comunicazione dei propri bisogni e delle proprie emozioni, nonché nell'apprendimento delle abilità di base.

“Anche in questo 2023 la nostra partecipazione alla Milano Marathon si traduce in un obiettivo chiaro: diffondere la cultura dell'accoglienza e ricordare a tutti che persino un gesto semplice come correre può fare la differenza se difende e ha come scopo un valore in cui si crede – afferma Giovanni Prinetti, Presidente di Sostieni il Sostegno Onlus –. La risposta di queste prime settimane è stata ottima e ci ha permesso di riconfermare le quasi 40 staffette del 2022, ma c’è tempo per fare ancora meglio. Tutti coloro che vogliono aiutare le nostre iniziative possono infatti partecipare alla raccolta fondi attraverso la piattaforma ‘Rete del Dono’ (che sarà attiva fino al 10 aprile) e darci una mano a raggiungere l’obiettivo ambizioso di raccogliere 25.000€ per i nostri ragazzi”.