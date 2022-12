Milano, mons. Delpini: "Mostra Triennale vuole essere introduzione ai misteri"

''Hanno chiesto a un'esperta di astrofisica: 'Che cosa sappiamo dell’universo adesso che abbiamo stazioni spaziali e telescopi lanciati a lontananze inimmaginabili per scrutare i misteri dell’universo? Forse conosciamo il 5% dell’universo', ha detto l’esperta. Non so di non sapere. La mostra aperta in questo tempo nella Triennale di Milano ha preso avvio da questa confessione di ignoranza di fronte a quello che di solito si indica come l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo. La mostra si propone di essere una introduzione ai misteri. Abitiamo un mondo per lo più sconosciuto, viviamo una vita per lo più enigmatica''. Lo ha detto l'arcivescovo metropolita di Milano, Mario Enrico Delpini, questa mattina nell'omelia pronunciata nella Basilica di Sant'Ambrogio citando la 23esima Esposizione Internazionale di Triennale Milano 'Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries'.

L’arcivescovo Delpini ha visitato l’Esposizione in Triennale lo scorso 23 novembre, in occasione dell’incontro Dialogo sul mistero che lo ha visto confrontarsi con Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, e i curatori della manifestazione. “Siamo davvero grati ed emozionati per questo bellissimo riconoscimento del lavoro fatto con la nostra Esposizione Internazionale”, afferma il Presidente Stefano Boeri.