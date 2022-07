Milano, morta bambina di 16 mesi: fermata la madre

Fermata a Milano una donna di 37 anni, sospettata di aver ucciso la figlia, una bambina di 16 mesi. Il cadavere della piccola è stato trovato ieri in un'abitazione in zona Mecenate, a Milano. La polizia, coordinata dalla Procura di Milano, dopo che sono emersi elementi di presunta responsabilità a carico della madre, ha eseguito nei suoi confronti la misura del fermo di indiziato di delitto per il reato di omicidio pluriaggravato.

Gli agenti della squadra mobile, nel corso del sopralluogo compiuto con gli specialisti della polizia scientifica, hanno rilevato "delle incongruenze che hanno consentito al pubblico ministero di procedere all'interrogatorio, raccogliendo dichiarazioni su un ripetuto stato di abbandono della bambina determinato dalle condotte della madre", si spiega dalla Questura di Milano.