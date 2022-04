Infortunio mortale sul lavoro questa mattina a Gorgonzola, in provincia di Milano. Un operaio di 58 anni è rimasto intrappolato in un tornio industriale nella sede dell'Elettromeccanica Bonato, in via Rosa Luxemburg. Inutili i soccorsi sanitari: il 58enne è morto a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.