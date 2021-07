Milano, paziente accoltella medico al Policlinico San Donato

Un uomo di 75 anni ha accoltellato un medico chirurgo al Policlinico San Donato, in provincia di Milano, ed è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'uomo, cittadino italiano residente a San Donato Milanese con precedenti per minaccia e ingiuria, era stato visitato un mese fa e oggi era sottoposto a visita di controllo. Non ritenendosi soddisfatto delle parole dal medico, lo ha aggredito, colpendolo a una coscia con un coltello da cucina e lesionandogli l'arteria femorale.

Il medico è stato portato immediatamente in sala operatoria in codice rosso. Al momento è ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.