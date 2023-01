Milano, pensionato ospita giovane e lo trova morto con sacchetto sulla faccia

Il 71enne è stato portato in caserma per essere sentito dal pm

Un ragazzo di 27 anni di origini brasiliane, ospite da qualche giorno in casa di un 71enne pensionato è stato trovato morto con un sacchetto di plastica sulla faccia. A dare l'allarme è stato lo stesso pensionato dopo aver trovato il giovane senza vita intorno alle ore 8.30.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri: il giovane era prono sul letto, con il sacchetto sulla faccia. Sono in corso i rilievi della sezione scientifica, mentre il pensionato è stato portato in caserma per essere sentito dal pubblico ministero.