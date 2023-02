Secondo l’annuale Traffic Index di TomTom, che raccoglie i dati su 389 città distribuite su 56 Paesi e 6 continenti, Milano è la quinta città più trafficata al mondo. Sono in tutto tre i capoluoghi italiani nella top 15 mondiale: Roma è al 12esimo posto, Torino 15esima. Sul primo gradino del podio c'è Londra con la maglia nera come "città più congestionata" dal traffico. Seguono sul podio Bengaluru in India e Dublino, in Irlanda.