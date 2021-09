Milano, sparatoria in cortile in via Ovada: grave 34enne

Sparatoria oggi pomeriggio in un cortile di via Ovada, a Milano. Alle 17 circa, a seguito di più segnalazioni pervenute al 112 e al 118, diversi equipaggi del nucleo radiomobile dei carabinieri sono intervenuti presso il cortile interno del condominio, dove erano stati segnalati colpi da arma da fuoco. Da una prima ricostruzione dei fatti, un 72enne, un italiano residente in via Ovada, avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nei confronti di un uomo italiano di 34 anni, che è stato accompagnato in gravi condizioni, con ferite da armi da fuoco al petto, presso l’ospedale San Paolo, dove è sottoposto ad intervento chirurgico.

Il 72enne è stato trovato a terra dai militari con una ferita al capo, ed è stato medicato e trasportato in codice giallo presso l’ospedale Humanitas di Rozzano. Inoltre, sul posto sono stati rinvenuti anche alcuni bossoli e un caricatore. Accertamenti sono in corso.