Milano tappezzata con manifesti giallo-blu e la scritta 'credo', campagna pro-Kiev o elettorale?

Milano si risveglia in giallo e blu, i colori dell'Ucraina. Non passano inosservati nel capoluogo lombardo i cartelli e i camion-Vela pubblicitari, che mostrano un manifesto con la scritta 'Credo', su sfondo giallo o blu. Immediato l'accostamento con i colori nazionali di Kiev, ma qualcuno fa notare che la città è stata tappezzata proprio ora che è partita la campagna elettorale per le elezioni politiche. Un giallo che fa pensare a una trovata elettorale oppure una campagna a favore del paese invaso dalla Russia, con un riferimento al 'credo' religioso.