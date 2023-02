Milano, Ultima Generazione bloccano traffico: "Non paghiamo il fossile"

Cinque giovani appartenenti al movimento "Ultima generazione" hanno bloccato il traffico in Viale Luigi Sturzo a Milano sedendosi in strada con uno striscione con su scritto: “Non paghiamo il fossile”. I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano sono subito intervenuti interrompendo il flash mob e ripristinando la normale circolazione stradale. I 5 manifestanti sono stati condotti in Caserma dai Carabinieri per i dovuti accertamenti. Sono poi stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri per manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L'azione è iniziata alle 9 quando cinque persone aderenti alla campagna 'non paghiamo il fossile', promossa dalla coalizione Ultima Generazione, hanno bloccato il traffico in Via Luigi Sturzo, sedendosi sull’asfalto e reggendo due striscioni con scritto 'non paghiamo il fossile' e 'stop sussidi ai fossili'. Il blocco è stato sciolto per fare passare un’ambulanza a sirene spente, coi soli lampeggianti accesi.

Gli attivisti raccontano che alle 9.30 è giunta sul posto la prima auto dei Carabinieri, dopodichè alle 10.00 i manifestanti di 'Non Paghiamo il Fossile' sono stati spostati sul marciapiede accanto alla carreggiata della strada. In poco tempo poi le Forze dell’Ordine hanno portato via i presenti.

''Scendo in azione, rischiando la mia fedina penale -dice Martina- perché non è normale accettare la crisi climatica ed ecologica come qualcosa di certo e inevitabile, quando sappiamo bene che è causata dalle attività umane, e dal continuo investimento dei nostri governi nelle fonti fossili di energia. Insieme abbiamo la possibilità di arrestare questa ingiustizia''.