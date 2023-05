Milestone annuncia Ride 5, solo per piattaforme di nuova generazione

Milestone ha annunciato Ride 5, il nuovo capitolo del videogioco di simulazione di corse su due ruote. Si tratta del primo titolo Milestone sviluppato solamente per piattaforme di nuova generazione, sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic a partire dal 24 agosto. Per la prima volta nella serie, gli appassionati di corse virtuali potranno godere di una modalità carriera con un narratore che introdurrà gli eventi e accompagnerà i giocatori durante il loro percorso di guida. Una classifica terrà traccia dei progressi compiuti attraverso i quattro pacchetti di corse principali della carriera, che comprenderanno vari eventi da completare prima di sbloccare il successivo. La modalità carriera di Ride 5 conterrà anche 10 rivali con personalità, sfondi ed estetica propri. I giocatori dovranno battere gli avversari per raggiungere la vetta della classifica. Una serie di sfide secondarie completa la struttura della carriera per un totale di oltre 200 eventi giocabili.

Oltre alla carriera, le gare Endurance supporteranno le funzioni di salvataggio e riavvolgimento in gara per garantire un maggiore controllo e flessibilità sulla sessione di gioco, mentre le modalità di gioco a gara singola e a tempo saranno i luoghi perfetti per affinare gli stili di guida, familiarizzare con le diverse categorie di moto e spingere le prestazioni al limite. Per la prima volta nel franchise, il team di sviluppo milanese ha implementato un Sistema Meteo Dinamico, che calcolerà in tempo reale la temperatura della pista e dell'aria per generare un cambiamento climatico realistico durante le gare, aggiungendo una dimensione strategica all'esperienza di gara.

Anche lo Sky System è stato modificato, passando da una tecnologia 2D basata su foto reali a nuvole volumetriche 3D per garantire un risultato visivo più coinvolgente: i giocatori potranno vedere le nuvole cambiare forma e interagire con l'illuminazione in base alla loro densità. Online, sarà possibile partecipare a lobby cross-play sia su console (PlayStation 5 vs Xbox Series X | S) che su PC (Steam vs Epic Games Store). Per la prima volta da Ride 2 torna lo split-screen per consentire ai giocatori di sfidare i propri amici, fianco a fianco. Infine, con Ride5 i giocatori potranno sfruttare l'editor per personalizzare moto, tute e caschi. Potranno condividere le loro creazioni online, anche tra piattaforme diverse.