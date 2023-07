Milestone lancia MotoGP 23 per console e PC

Milestone e Dorna Sports S.L. hanno annunciato l'uscita di MotoGP 23, nuovo capitolo del franchise che include tutti i piloti, i circuiti e i formati ufficiali della stagione 2023 nelle categorie MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. Disponibile a partire dall'8 giugno 2023, i fan potranno godersi il gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. MotoGP 23 include una modalità carriera riprogettata, che offre ai giocatori un viaggio per diventare leggende del motociclismo. Il gioco introduce i Turning Points, che modellano la carriera dei giocatori in base alle loro prestazioni e alle loro scelte. Ad esempio, un risultato positivo nella stagione di debutto della Moto3 può garantire l'accesso immediato alle categorie Moto2 o MotoGP, accelerando così la progressione della classe.

Presente anche un social network che consente di interagire al di fuori della pista. Questa nuova funzione permette ai giocatori di stringere alleanze o istigare rivalità, con il comportamento dell'intelligenza artificiale durante le gare influenzato dalle azioni dei giocatori sul social network. Mantenere una reputazione positiva è fondamentale nel gioco, poiché non solo influisce sulle reazioni degli altri piloti, ma influenza anche gli obiettivi fissati dalla squadra per i giocatori. Ogni squadra ha solo due slot e il mancato raggiungimento di questi obiettivi può comportare l'esclusione a fine stagione. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti al comportamento dell'IA: ogni pilota possiede ora una personalità e uno stile di guida unici, che rispecchiano fedelmente le loro controparti reali.

MotoGP 23 introduce due caratteristiche che mirano a migliorare il realismo del gioco: il Meteo Dinamico e le gare Flag-to-Flag. Il primo porta nel gioco l'imprevedibilità delle condizioni di gara del mondo reale. Una gara soleggiata e asciutta può trasformarsi rapidamente in un campo di battaglia pieno d'acqua, mettendo alla prova non solo le abilità di gara dei giocatori, ma anche la loro capacità di adattamento, mentre navigano attraverso le mutevoli condizioni di aderenza e visibilità. La seconda caratteristica, le gare Flag-to-Flag, consente ai piloti di tornare ai box e cambiare moto in risposta alle mutevoli condizioni meteorologiche. Questa regola è ora incorporata in MotoGP 23, intensificando il livello di realismo. Sul fronte del multiplayer, una delle aggiunte più interessanti è il cross-play, che consente ai giocatori di gareggiare contro altri indipendentemente dalla loro piattaforma di gioco. Inoltre, MotoGP 23 introduce le Gare Classificate, una nuova funzione progettata per garantire un'esperienza di gioco equa e competitiva, abbinando i giocatori ad altri con livelli di abilità simili.