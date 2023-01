Miley Cyrus lancia nuovo singolo 'Flowers' - Video

È uscito ed entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 20 gennaio 'Flowers', il nuovo singolo di Miley Cyrus. È online anche il video ufficiale del brano, ideato dalla stessa Miley e diretto da Jacob Bixenman insieme a Stephen Galloway: 'Flowers' è un inno all’amor proprio e al coraggio che arriva dritto alle orecchie di chi l’ascolta dal potente incipit del ritornello che recita 'I can buy myself flowers' ('Posso comprarmi i fiori da sola'alla sua chiusura con 'I can love me better than you can' ('Posso amarmi meglio di quanto possa fare tu').

Nel nuovo album 'Endless Vacation Summer', in uscita il 10 marzo e da oggi in pre-order, Miley Cyrus si mostra ancora più sicura di sé: le sue canzoni riflettono la forza che ha trovato concentrandosi sul suo benessere fisico e mentale. Registrato a Los Angeles e prodotto con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made It e Tyler Johnson, l’artista descrive il disco come la sua personale lettera d’amore alla città californiana.