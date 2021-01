(Adnkronos)

Non c’e’ stata partita. Troppo forte e devastante il Coronavirus sul mondo del calcio per poterlo arginare: I 20 principali club europei hanno perso oltre 1 miliardo di ricavi e chiudono i bilanci con una perdita di circa 1 mld ( manca il dato del Liverpool non disponibile). Dati contenuti nel report annuale di Kpmg “The European Champions Report 2021’’ che prende in esame la stagione di calcio 2019/2020. Pesante il dazio pagato dai vincitori dei sei principali campionati di calcio: il crollo del fatturato e le perdite al posto degli utili presentano le sole eccezioni di Bayern Monaco e Real Madrid.

Il Porto ha accusato una diminuzione dei ricavi pari al 50,5%. La Juventus del 13,4%. C’e’ poi il terzetto che ha registrato un calo a una sola cifra: il Real Madrid con un -8%, il Liverpool con un -7,9% e il Bayern Monaco. Squadre di calcio che sono riuscite a compensare la perdita di fatturato con l’aumenti dei ricavi commerciali. Così i mattatori del campionato di calcio tedesco riescono a chiudere con un utile di 5,9 milioni realizzato anche con i proventi della Champions League, mentre il Real Madrid si porta a casa un sostanziale pareggio con un utile di 0,3 milioni. La Juventus quotata a Piazza Affari registra una perdita di 89,7 milioni, il Porto di 116 milioni e il Paris Saint German di 125 milioni. Certo sui risultati incide anche la mole dei ricavi che ciascuna squadra è in grado di realizzare. Il solo Real Madrid si è portato a casa 681,2 milioni. E guardando ai dati del campionato di calcio italiano, perdite maggiori della Juventus causate dal Coronavirus le registrano il Milan e la Roma la prima non quotata alla Borsa di Mi lano: la società milanese mostra una perdita di 194,6 mln e la seconda di 204 milioni.