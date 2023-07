Militem Ferox-E: il fuoristrada con alimentazione ibrida plug-in

Nasce sulla base del Wrangler 4xe, il Militem Ferox-E ha una potenza complessiva di 380 CV per 637 Nm di coppia massima, quest’ultima disponibile già ai bassi regimi.

Cuore della Ferox-E è il suo motore da 2 litri, un turbo a benzina di ultima generazione abbinato a due unità elettriche e a un pacco batteria ad alta tensione.

La trasmissione si affida a un Torque Flite a 8 marce, la trazione è integrale, nel classico 0 – 100 km/h impiega soli 6.4 secondi.

Al fine di ottimizzare i consumi e le emissioni di CO2, è possibile guidare la Ferox-E anche in modalità completamente elettrica, in questo caso l’autonomia è di circa 50 km per una velocità massima limitata elettronicamente a 50 km/h.

Militem Ferox-E ha un consumo di circa 3,5 litri per 100 km.

Per una ricarica completa occorrono meno di 3 ore, è anche possibile programmarla, la presenza del motore a benzina garantisce sempre la possibilità di ricaricarla al punto di ricarica più vicino, quando si viaggia in autostrada e si procede in modalità di veleggiamento alzando il piede dall’acceleratore, la batteria si ricarica.

La Ferox-E ha capacità in off-road fuori dal comune, è dotata di un nuovo sistema di sospensioni messa a punto dalla Militem, completamente regolabili, gli ammortizzatori sono dei Militem Performance Shocks a doppio serbatoio a gas separato e a doppio effetto idraulico, sono realizzati in alluminio e rivestiti in fibra di carbonio.

La dotazione di bordo comprende i più avanzati sistemi ADAS tra cui: Blind Spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, telecamera posteriore, controllo elettronico di stabilità con sistema antiribaltamento, park assist anteriore e posteriore e Keyless Enter ’N GO.