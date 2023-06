Mille Miglia 2023: Cisco sulla griglia di partenza

La Maserati MC20 Cielo a guida autonoma equipaggiata dal Politecnico di Milano utilizzerà la tecnologia Cisco per “dialogare” con le vetture di supporto

Milano, 15 giugno 2023 – Cisco e il Politecnico di Milano sulla griglia di partenza della Mille Miglia 2023. Quest’anno la corsa più bella del mondo si arricchirà di un’esperienza in più, ovvero la partecipazione di una vettura a guida autonoma nei 1600 km di percorso. Si tratta di una Maserati MC20 Cielo che, grazie all’equipaggiamento del team di ricerca del Politecnico di Milano e in virtù della sofisticata tecnologia di rete fornita da Cisco, viaggerà per circa 200 km in modalità totalmente autonoma.

La 1000 Miglia del 2023 rappresenta solo la fase iniziale del progetto denominato 1000 MAD (1000 Miglia Autonomous Drive), progetto che culminerà con la Mille Miglia 2024 dopo un anno di intensa sperimentazione e perfezionamento della tecnologia, con l’obiettivo di raggiungere per la prossima edizione la capacità di percorrere tutti i 1600 km del tragitto in modalità totalmente autonoma.

La tecnologia Cisco

Cisco ha svolto un ruolo fondamentale in questo progetto, poiché ha fornito la tecnologia necessaria al collegamento tra i veicoli di supporto e il veicolo a guida autonoma. Forte dell’esperienza nel campo della connettività industriale, l’azienda ha fornito gli apparati necessari a mantenere una connessione mobile (4G/5G) con l’esterno e la connessione radio tra i veicoli, oltre a predisporre i dispositivi utili a connettere il computer di bordo, i sensori radar e ambientali per la raccolta delle informazioni, le videocamere di controllo e tutti i sistemi necessari per il corretto funzionamento dell’applicazione.

In particolare, la comunicazione fra la Maserati a guida autonoma e le due vetture di supporto necessarie per lo svolgimento del progetto è stata garantita attraverso una tecnologia proprietaria di Cisco, denominata Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul, in grado di fornire un collegamento continuo, sicuro, affidabile e performante tra veicoli in movimento. Già testata e validata in ambito industriale per connettere sistemi mobili autonomi (dai robot nelle linee di produzione e logistica, ai giganteschi mezzi di scavo e trasporto nelle miniere), si è rivelata essere una tecnologia chiave per garantire, allo stesso tempo, sicurezza e prestazioni, fondamentali per la riuscita e il successo del progetto.

“Siamo molto fieri di aver preso parte al Progetto 1000 Miglia Autonomous Drive del Politecnico di Milano, perché rappresenta una vera e propria pietra miliare per il futuro della mobilità”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Cisco Italia Gianmatteo Manghi. “I moderni sistemi di assistenza alla guida già presenti sulle attuali automobili stanno facendo da apripista a un concetto di mobilità del tutto nuovo, ma sappiamo bene che la strada per arrivare a una totale guida autonoma è ancora lunga. Fra un anno, al termine del progetto, avremo sicuramente molti elementi in più per poterci avvicinare al nostro traguardo”.

Il Progetto 1000 Miglia Autonomous Drive è stato reso possibile grazie alla autorizzazione concessa in data 6/6/2023 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per condurre test di guida autonoma su strade pubbliche, sulla base del Decreto Ministeriale 70/2018 "Smart Road". Nella storia del D.M. 70 questa è la seconda volta che viene rilasciata una autorizzazione, e la prima assoluta per un contesto così vario e lungo.

Il Responsabile del progetto 1000-MAD, Sergio Savaresi, professore Ordinario di Automatica al Politecnico di Milano, commenta: L’ottenimento di tale autorizzazione rappresenta già un importantissimo traguardo raggiunto dal progetto dopo quasi un anno di lavoro, in quanto consentirà di sviluppare la tecnologia della guida autonoma - ovvero tutti gli algoritmi di automazione e di Intelligenza artificiale in grado di sostituire il guidatore umano - su una enorme quantità di situazioni reali e di tipologie di strade, racchiuse nel percorso della classica 1000 Miglia”.

Il progetto vede la collaborazione di 1000 Miglia srl, il patrocinio del MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile) e il supporto degli sponsor Movyon e Cisco, oltre al contributo di numerosi fornitori tecnici.

