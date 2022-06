Millemiglia: ‘la corsa più bella del mondo’ riaccende i motori

Da mercoledì 15 a sabato 18 giugno, 425 straordinarie vetture faranno rivivere il mito della Freccia Rossa in circa 250 Comuni italiani, attraversando quasi 2000 chilometri in 4 giorni. È la Millemiglia che riaccende i motori, ma quest’anno lo fa con il sostegno di BPER Banca, Official Banking Partner dell’edizione 2022. Alla presentazione in Piazza della Loggia a Brescia, presenti Maurizio Veggio, Direttore Territoriale Lombardia est e Triveneto BPER, Alberto Piantoni, Ceo 1000miglia e Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia.