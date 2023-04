Mimanera, sneakers personalizzate online dei marchi internazionali più amati

Milano, 20 aprile 2023 - Mimanera (www.mimanerashop.com) è un’impresa italiana che dà forma a sneakers customizzate uniche e su misura, pensate appositamente per quanti desiderano distinguersi tra la folla e vivere la propria vita senza schemi. Dalle Nike Air Force 1 personalizzate alle Adidas Stan Smith, in catalogo figurano tantissimi modelli dedicati a uomini, donne e bambini, accompagnati da spedizione gratuita per ordini di oltre 50 euro.

Attiva nel settore dal 2010, Mimanera si rivolge a tutti quei clienti che desiderano molto più di una semplice scarpa. L’azienda, nel giro di pochissimi anni, si è affermata come un autentico punto di riferimento nel mondo delle calzature custom, sia in Italia che in Europa. Da un piccolo garage vicino a Cattolica, in provincia di Rimini, si è ampliata riuscendo, nel 2021, a compiere il grande passo verso l’espansione internazionale. Dispone, infatti, di un negozio nel Mall of Emirates di Dubai.

Passando in rassegna la proposta dell’e-commerce si possono scoprire tantissimi prodotti, originali al 100% e realizzati con materiali di prima qualità. Del resto, ogni dettaglio è studiato per trasformare le sneakers in una vera e propria opera d’arte. Tra i modelli disponibili possiamo ricordare Converse platform personalizzate, Adidas Stan Smith o Superstar, Nike Air Jordan 1, Vans Old Skool, ma anche scarpe da sposa comode personalizzate, l’accessorio perfetto per le donne che desiderano aggiungere un tocco speciale al proprio outfit nuziale.

Per ciò che riguarda gli stili di personalizzazione, l’utente può approfittare di moltissime alternative moderne e alla moda: glitter, borchie, Swarovski, tessuti laminati, animalier, patch e non solo. È anche possibile richiedere l’aggiunta di lacci particolari, stampe, immagini e ulteriori decorazioni, così da rendere le sneakers ancora più uniche. Basta qualche click online e il gioco è fatto.

Una volta terminata la fase di personalizzazione, è sufficiente inviare il progetto al team di Mimanera, composto da creativi professionisti con una spiccata dote per l’artigianalità, tipica del Made in Italy. Per farlo basta mandare un’e-mail o scrivere su WhatsApp.

Ordinando online, i costi di consegna si azzerano per importi superiori a 50 euro. Le spedizioni sono rapide, portate a destinazione da corriere assicurato. È inoltre possibile seguire lo stato di avanzamento del viaggio, grazie al codice per il tracking. Quanto ai pagamenti, le modalità previste sono carte di credito, PayPal, bonifico bancario, ricarica PostePay e contrassegno.

A ciò, infine, si aggiunge Mimanera Studio, la private label del brand fondata nel 2022. Obiettivi e valori rimangono i medesimi, ma ciò che viene offerto è molto più della semplice personalizzazione. Infatti, le sneakers firmate dall’azienda italiana sono l’unione di anni di esperienza nel settore calzaturiero, coniugati con un’infinita passione per l’innovazione.

Approfitta delle sneakers customizzate disponibili su www.mimanerashop.com per esprimere tutta la tua unicità. E se ti iscrivi alla newsletter ti aspettano sconti e novità in anteprima!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency