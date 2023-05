MIMO Milano Monza Motor Show: inaugurazione dinamica con omaggio a Le Mans

MIMO Milano Monza Motor Show si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023. Una edizione dinamica che si svolgerà anche all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza, tra sfilate e meeting di club multipara, si prevede che quella di quest’anno sarà l’edizione più dinamica di sempre.

Il taglio del nastro avrà luogo presso l’Autodromo Nazionale Monza venerdì 16 giugno alle ore 15:30, in quella occasione si svolgerà la Première Parade del MIMO 2023.

Sulla griglia di partenza sfileranno le monoposto a guida autonoma protagoniste della Indy Autonomous Challenge ma anche i modelli più sostenibili scelti dalle case automobilistiche per l’edizione 2023 del MIMO Milano Monza Motor Show.

Seguiranno le supercar, one-off e le più belle auto classiche e iconiche di sempre, immancabili i mezzi speciali tra cui i veicoli dei Carabinieri, Esercito, Aeronautica e Marina Militare.

MIMO Milano Monza Motor Show: Premiere Parade 2023

La Premiera Parade renderà omaggio ai 100 anni di Le Mans, ogni gentleman driver si dirigerà verso la propria auto, conto a tagliare il nastro, il percorso di circa 10 chilometri comprenderà il circuito di Formula 1 e l’Anello ad Alta Velocità, qui si svolgeranno i test drive per il pubblico.

Andrea Levy Presidente MIMO Milano Monza Motor Show ha dichiarato: “Passione e dinamismo al servizio del sistema automotive. Questo è un pilastro del format che abbiamo creato per il 2023, cercando di intercettare le necessità delle case automobilistiche e del pubblico. MIMO 2023 sarà una festa per tutti, con la più grande area test drive messa a disposizione dei visitatori e appassionati e con tanti eventi come sfilate, passerelle e la prima competizione su un circuito delle Indy Autonomous Challenge, che accenderanno l’Autodromo Nazionale Monza dal 16 al 18 giugno”.