Minacce no vax a Bassetti, primo rinvio a giudizio

Minacce no vax a Matteo Bassetti, notificato il primo rinvio a giudizio. A renderlo noto in un post su Instagram è lo stesso direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova: "Lenti ma inesorabili. Come promesso il mo avvocato ed io non molliamo e, finalmente, arrivano i primi risultati. E' stato notificato il primo rinvio a giudizio per diffamazione e minacce perpetrate da uno dei soliti 'leoni da tastiera' che, nel corso di questo intero anno, hanno seminato odio nei confronti miei, della mia famiglia, dei vaccini e della scienza".

"L'ho già detto, andrò fino in fondo - assicura - non ci saranno scuse o risarcimento alcuno che potranno mai colmare quella paura e quell'apprensione vissuta da me e dalla mia famiglia. Viva la giustizia".